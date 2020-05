Brucia da 18 ore il boschetto di Siculiana, pompieri stremati: in arrivo un canadair

Brucia - e da ben 18 ore - il boschetto vicino al cimitero di Siculiana. Da ieri sera, dopo l'allarme lanciato dalla Protezione civile, è un avvicendarsi di squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di salvare il salvabile. A complicare ogni tentativo di avere la meglio sul vasto fronte di fuoco e fumo è il vento. Ma pare inoltre che i punti in cui verosimilmente è stato appiccato il rogo siano più di uno. Troppo presto, naturalmente, per avere certezza categorica del fatto che l'incendio sia di matrice dolosa. Ma la presenza di più fronti lascerebbe propendere proprio per questa eventualità. E' stato chiesto anche un aiuto aereo e sta, infatti, per arrivare su Siculiana un canadair.

I vigili del fuoco del comando provinciale, e quelli dei vari distaccamenti, sono - al momento - impegnati su ben 10 fronti: tanti infatti i roghi di sterpaglie che rischiano anche di avvicinarsi alle abitazioni. Ma ci sono già almeno altre 5 richieste di intervento (il tutto da appena stamattina) che sono in attesa della prima squadra disponibile. Perché non appena una squadra ultima il lavoro su un incendio, immediatamente viene dirottata sul fronte incandescente più pericoloso. Non ci sono più, e da tempo ormai, i pompieri discontinui (i precari dei vigili del fuoco) che certamente davano una grande mano d'aiuto. E non è ancora entrata in servizio, nel servizio antincendio, la Forestale.