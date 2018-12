Bruciano le balle di plastica lasciate nel piazzale di un'azienda, è stato un "segnale"?

Un incendio di balle di plastica collocate all'esterno di una impresa "Ekot" - che si occupa dello smaltimento e trattamento di rifiuti industriali e speciali - è divampato nella zona industriale di Agrigento, in territorio di Aragona. Sul posto, da ore ormai, sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta che hanno già circoscritto il "fronte" incandescente.

A pochi passi dai capannoni - che non sono stati, per fortuna, raggiunti dalle fiamme - anche i carabinieri della stazione di Aragona. Soltanto quando le fiamme - che si sono sviluppate nel piazzale dell'azienda, a poca distanza dai capannoni, - verranno completamente domate, i militari dell'Arma potranno avviare il sopralluogo di rito per stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale. A quanto pare vi sarebbero anche delle telecamere di video sorveglianza a presidio dell'azienda.

Non è escluso - ma naturalmente spetterà all'attività dei carabinieri mettere dei punti fermi - che il rogo possa essere di matrice dolosa. Forse addirittura un segnale nei confronti dell'impresa che viene gestita da dei giovani imprenditori che avrebbero rilevato da non molto tempo la ditta.

Per fortuna, l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e le fiamme non sono riuscite ad arrivare, appunto, ai capannoni dove sono custoditi diversi mezzi: trattori e camion.

Gallery