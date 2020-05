Devastata dalle fiamme l'auto di una disoccupata 29enne, indaga la polizia

Amara sorpresa per una donna di Licata. Nella notte la sua auto, una Fiat Punto, è stata divorata dalle fiamme. Il fatto è accado in via La Marmora, quartiere Oltreponte.

Sul posto, lanciato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. L’auto è di proprietà della donna, una disoccupata di 29 anni. Sull’accaduto indagano i poliziotti del commissariato di Licata. Le cause, dunque, sono in corso di accertamento.