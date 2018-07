Ribera, distrutta dalle fiamme l'auto di una casalinga

Distrutta da un incendio l'auto di una casalinga a Ribera. Il rogo, quasi certamente di origine dolosa, - si legge sul quotidiano La Sicilia - è accaduto ieri notte. Le fiamme hanno avvolto una Mercedes classe A, parcheggiata in via Manzone. Il rogo è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il centralino del 115. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Sciacca che hanno arginato subito le fiamme. Da una prima ispezione, sul luogo non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile o taniche sospette.