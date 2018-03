"Volevano essere trasferiti sulla terraferma e hanno appiccato l'incendio", arrestati 4 tunisini

Pensavano che incendiando l'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa venissero accelerate le procedure di trasferimento sulla terraferma. Terraferma dove speravano di riuscire a far perdere le proprie tracce. Quattro tunisini sono stati arrestati - dalla Squadra Mobile della Questura di Agrigento, che 365 giorni all'anno è presente all'interno della struttura di identificazione e accoglienza - per l'incendio appiccato, lo scorso 8 marzo, in uno dei padiglioni.

All'identificazione dei quattro tunisini ventenni si è arrivati - secondo quanto è stato reso noto durante la conferenza stampa organizzata in Questura - grazie ad una articolata e per niente semplice attività investigativa. Un'inchiesta che ha permesso, ai poliziotti, d'accertare che - lo scorso 8 marzo - prima c'era stata una protesta, da parte di un gruppetto di migranti, che non voleva più restare nella struttura. Poi, è stato appiccato l'incendio ad uno dei padiglioni dell'hotspot e alcuni migranti si sarebbero anche frapposti all'intervento dei vigili del fuoco. I tunisini volevano, di fatto, che i pompieri ritardassero l'intervento lasciando il tempo alle fiamme di devastare tutti gli interni.