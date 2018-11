"Ha incendiato gli arredi esterni del ristorante", incastrato dal filmato: arrestato sorvegliato speciale

Sono stati danneggiati gli arredi esterni di un ristorante a Favara. I carabinieri hanno identificato e arrestato l’uomo che ha appiccato l’incendio.

Si tratta di un 43enne, Ignazio Sicilia, sorvegliato speciale, di Favara. I militari dell’Arma della tenenza di Favara sono arrivati alla sua identificazione grazie al filmato ricavato da una telecamera di video sorveglianza. Non è chiaro, ancora, il movente dell’incendio doloso.

Sono proprio i carabinieri che in queste ore stanno cercando di capire e ricostruire cosa può avere determinato l’inquietante gesto. Non è escluso, ma sembra prematuro ipotizzarlo, che potrebbe anche essersi tratta di un tentativo di estorsione. Le fiamme si sono sviluppate in un ristorante della centrale piazza Cavour.

Ad essere danneggiati dalla fiammata sono state alcune sedie e forse anche un tavolo. Non c’è stato nemmeno bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a circoscrivere e spegnere le fiamme. A farlo pare che siano stati gli stessi proprietari. Sul posto, avuta notizia dell’accaduto, si sono subito portati i carabinieri della tenenza di Favara. Il principio di incendio che si è sviluppato, nella notte fra sabato e domenica.