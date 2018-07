Incendiato di nuovo il bosco della Rupe Atenea, è "caccia" al piromane

Lo hanno fatto di nuovo. Impossibile, del resto, pensare e credere ad un evento accidentale. Ed è impossibile anche per la distanza temporale fra i due incendi. E' tornato a bruciare - ma questa volta è stato circoscritto e spento in circa mezz'ora - il boschetto a valle della Rupe Atenea.

Sul posto, non appena è stato lanciato l'allarme, si sono precipitati gli uomini della Forestale, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale di Agrigento. I poliziotti - cercando di evitare incidenti - hanno subito interdetto la corsia di marcia attigua all'incendio: quella lato Rupe Atenea ed hanno consentito il transito a senso unico alternato sull'opposta carreggiata.

La viabilità non ha subito - non in quest'occasione - particolari disagi, anche se naturalmente è stata, per tutto il tempo dell'intervento, rallentata. Difficile, appunto, ipotizzare un incendio accidentale. Eventuali focolai presenti, dopo il primo rogo: quello di martedì, avrebbero ripreso corpo se non nella nottata dello stesso giorno, certamente in quella di ieri. Sono state avviate le indagini. Esattamente come è accaduto martedì anche adesso si cerca un possibile piromane.