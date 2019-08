Allarme incendi a Palermo, dal comando provinciale due squadre di supporto

E' allarme incendi nel Palermitano. Le fiamme, quasi continue, stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco. Dal comando provinciale di Agrigento sono partite due squadre di supporto. Nel dettaglio, i pompieri di Agrigento e quelli del distaccamento di Cianciana hanno viaggiato verso Palermo.

E' stato, dunque, potenziato il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco. Da Palermo, infatti, sono stati richiesti oltre ai mezzi aerei anche l'intervento di squadre provenienti da altri comandi. Agrigento e Cianciana hanno risposto presente. Le squadre - come fatto sapere da Palermo Today - sono state impegnate a Borgetto, a Pizzo del Cicera a Bolognetta, in contrada Finocchiara a Belmonte Mezzagno, Carini Alimena, Buonfornello, a Partinico nei pressi del lago Poma, in località Renda a Monreale, ma anche a Giacalone e in varie colline tra San Cipirello e Camporeale.