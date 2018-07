A rischio boschi e campi coltivati, Trafficante: "Proteggiamo l'intera provincia dagli incendi estivi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"L`intera provincia agrigentina va protetta dagli incendi estivi". Il consigliere esponente sindacale dell`U.N.S.I.C Territoriale Ribera Stefano Trafficante interviene sulla difficile situazione che si è creata in provincia di Agrigento per arginare la problematica incendi e nella fattispecie quello che è successo e può continuare a succedere a rischio del territorio e delle comunità, date le temperature elevate di questi giorni, il rischio nasce dalla mancanza di punti d’appoggio per l’approvvigionamento idrico in caso di incendio, questo comporta per i vigili del fuoco e le squadre dei forestali un ostacolo in caso di emergenze.

Una cosa è chiara, si deve trovare una soluzione prima che altri incendi possano distruggere i boschi, terreni coltivati, e creare incolumità ai cittadini. Per tutto ciò si devono potenziare le fonti di approvvigionamento per le emergenze conclude il sindacalista dell`U.N.S.I.C Trafficante.

