Fuoco nell'area boschiva di Mendolito e via Gioeni: in azione due canadair

Brucia il bosco di contrada Mendolito: l'area che si trova all'altezza della rotonda degli Scrittori sul versante di Favara. Al lavoro, per cercare d'avere la meglio sulle alte fiamme, ci sono gli uomini della Forestale. In volo anche due canadair oltre all'elicottero della Forestale. Il vento sta però, purtroppo, complicando le operazioni di spegnimento.

Le squadre dei vigili del fuoco sono invece, al momento, impegnate nell'area boschiva fra la via Gioeni e la via Imera. Anche in questo boschetto è divampato un grosso incendio.