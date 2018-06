Protagonismo civico, inaugurato il binocolo sul Belvedere "Modugno"

Installato il binocolo panoramico in piazza Sinatra, sul Belvedere "Modugno", voluto dal Rotary Club Agrigento, presieduto da Francesco Vitellaro, nell'ambito del "protagonismo civico".

Si tratta di uno strumento di precisione realizzato dalla nota azienda nazionale Vellardi, specializzata in questo settore, che ha già fornito città importanti come Roma e Firenze. Progettato e realizzato per resistere ad ogni condizione atmosferica, presenta una solida struttura, tutta in acciaio inox satinato e antivandalismo, con una testa in alluminio di elevato spessore e un’ottica professionale Nikon con sistema antiappannamento.

"Una scritta benaugurante sulla opportunità di 'guardare lontano' - afferma Vitellaro in una nota - è anche un auspicio, da questo magnifico balcone panoramico, a rivolgere lo sguardo verso la Valle, verso il mare, verso il bello, con il necessario rispetto per il luogo in cui abitiamo. Il binocolo panoramico è stato scoperto e consegnato ufficialmente alla città, e ai turisti che animano le vie del centro, sabato scorso alla presenza del sindaco Firetto".