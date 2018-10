"In casa aveva due quadri settecenteschi rubati nella chiesa madre", pensionato a giudizio

In casa teneva due quadri del Settecento rubati quattro anni fa nella chiesa madre di Aragona. I carabinieri, nel corso di una perquisizione alla ricerca di armi, avevano notato i dipinti appesi alle pareti della sua abitazione e non aveva fornito alcuna giustificazione. A distanza di pochi mesi dall’operazione, scattata l’8 luglio, il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha disposto la citazione diretta a giudizio per il settantaquattrenne Antonino Fiorello.

L’anziano, che ha alle spalle altre condanne definitive per emissione di assegni a vuoto, comparirà il primo febbraio davanti al giudice monocratico Rossella Ferraro che lo processerà per il reato di “impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato”. I suoi difensori, gli avvocati Leonardo Marino e Giancarmine Volpe, potranno scegliere anche il patteggiamento o il giudizio abbreviato.