"Tari 2018", sono in arrivo 26.344 bollette: ma diventeranno 29 mila

Il servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione degli esiti è stato affidato. Sono 26.344 i contribuenti agrigentini, ma dovrebbero arrivare entro l’anno fino a 29 mila, che – a partire dai prossimi giorni – riceveranno le bollette della tassa sui rifiuti, la cosiddetta “Tari”.

“Tari” che – secondo quanto è stato deliberato alla fine dello scorso marzo, dal consiglio comunale di Agrigento, - si pagherà, per l’anno 2018, in quattro rate. La prima rata scadrà il 31 maggio, la seconda il 31 luglio, la terza il 30 settembre e la quarta ed ultima rata scadrà il 30 novembre. E’ stata data però facoltà ai contribuenti agrigentini di effettuare il versamento delle rate in un’unica soluzione: entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata. L’avvio dell’iter per aggiudicare il servizio stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione degli esiti – affidato alla ditta “Hya Srl” – era stato, di fatto, avviato prima che si arrivasse ad acquisire, è accaduto infatti nei giorni scorsi, un dato che non è indifferente: il “tetto” di 4 mila autodenunce è stato superato.

Nell’atto del Comune, che inevitabilmente dovrà essere aggiornato, si parla di 26.344 avvisi Tari 2018 da spedire e si prevede, appunto, un “incremento, entro l’anno, sino a 29.000 utenze a seguito della presentazione di nuove denunce di occupazione locali conseguenti ai controlli derivanti – scrivono, a chiare lettere dal Municipio di Agrigento - dall’avvio della raccolta differenziata”.

Il servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione degli esiti prevede un prezzo complessivo di 20.010 euro, oltre Iva: arrivando dunque a 24.412 euro.