Sostegno alle attività siciliane, via ai nuovi interventi

L’Ufficio Europa del Comune di Licata, comunica che l''Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, con decreto 17 gennaio 2018, ha approvato l'Avviso pubblico di attuazione relativo all’azione 3.1.1-3 del PO FESR 2014-2020 - Aiuti alle imprese esistenti e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Procedura

valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 “De Minimis. Il suddetto avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.S. N°7 del 09/02/2018 Parte I° -

Suppl. Ordinario n. 1. Comunica, inoltre che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con Decreto 11 gennaio 2018, ha approvato l’Avviso per la richiesta di concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia”- PO FESR 2014-2020, azione 9.3.2.

Potranno beneficiarne le Organizzazioni del Terzo Settore No Profit. La scadenza è stata fissata per le ore 13:00 del 90° giorno della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.