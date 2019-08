Migliorano i dati dell'economia locale, Firetto: "Un segnale di stimolo per chi si accinge a fare impresa"

Migliora l’economia e i dati che emergono sulla natalità e mortalità delle imprese agrigentine nel II° trimestre 2019, diffusi da Unioncamere – Infocamere, fanno ben sperare. Tra aprile e giugno sono state 616 le imprese che si sono iscritte alla Camera di commercio di Agrigento, a fronte di 398 cancellazioni con un saldo positivo di 218 aziende,

“L'economia cresce sulle gambe di giovani e imprenditori che hanno inventiva e voglia di fare – commenta positivamente questi dati il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. - Il tessuto socioculturale è sempre più attivo e consapevole, formato e determinato a offrire il proprio contributo in termini di iniziativa e di progetti d'impresa. Questi dati sono un segnale di resistenza e di stimolo per chi oggi si accinge a fare impresa. La percentuale di crescita porta Agrigento al terzo posto dopo Palermo e Siracusa ed è superiore alla media nazionale con lo 0,54% soprattutto nell'artigianato, nel turismo e nei servizi. Sono numeri che denotano un cambio generazionale di prospettiva e che ci incoraggiano a proseguire nella progettualità a medio e lungo termine e con l'adozione di quegli strumenti di partecipazione e condivisione che consentono alla nostra città di compiere un passo in avanti. Tutt'altra cosa rispetto all'arretramento proposto da chi, invece, dietro la luce abbagliante della propaganda, vuol far ripiombare la città nelle strette maglie di politiche obsolete, determinate a far crescere dipendenza e bisogni in un clima di totale passività. Agrigento cresce in libertà e con maggiore consapevolezza delle proprie opportunità e del proprio futuro – continua il Sindaco Firetto. - Siamo al fianco del commissario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine, in tutte le iniziative che possono portare sviluppo e sostegno ai giovani imprenditori e all'imprenditoria femminile”.