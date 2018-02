Maxi furto a impresa antiracket, portati via attrezzature e materiali

Impresa dell'associazione antiracket "Libero Futuro" subisce un furto - da circa 13 mila euro - a Maddaloni, in provincia di Caserta. E' accaduto alla "Abate meccanica" di Porto Empedocle. Azienda che è impegnata, dopo aver vinto una gara d'appalto, in lavori di metalmeccanica in uno stabilmento di Maddaloni. Ad essere rubati - secondo la denuncia che è stata, poi, formalizzata alla stazione dei carabinieri - sono state alcune attrezzature e dei materiali.

Il danno provocato all'impresa di Porto Empedocle non è coperto da assicurazione. I carabinieri hanno, naturalmente, avviato le indagini per identificare chi ha forzato la recinzione e portato via attrezzatura e materiale.