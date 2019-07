L'ex imprenditore è sparito nel nulla, ricerche incessanti a Lampedusa: in volo anche dei droni

Altra giornata di incessanti ricerche a Lampedusa. Giuseppe Pezzino, imprenditore scomparso da tre giorni, non si trova più. Dell’uomo, che l’ultima volta è stato avvistato nei pressi del faro, non si hanno più notizie.

Incessante il lavoro dei vigili del fuoco, che in queste ore, stanno coordinando le ricerche dell’ex imprenditore campano. In campo, anche i cani molecolari dei vigili del fuoco. Sono ore di grande angoscia e apprensione per la famiglia dell’ex imprenditore, oggi pensionato.

Sull’isola i vigili del fuoco stanno operando con personale Tas (topografia applicata al soccorso, unità cinofile e personale nucleo Sapr. In volo anche dei droni, tre in tutto, coordinati da una squadra del distaccamento terrestre dei pompieri di Lampedusa.

Nulla, nessun angolo, nessun dettaglio, è stato lasciato al caso. I cani sono stati guidati con sapienza, ed hanno agito nelle montagne dell’isola più grande delle Pelagie. E’ il terzo giorno senza avere notizie di Salvatore Pezzino. L’uomo, ex imprenditore tessile, non si trova più.