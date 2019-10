Imprenditore accusato per truffa, dal tribunale: "Assolto, il fatto non sussiste"

Il tribunale di Agrigento ha assolto con formula piena l'agrigentino G.M.L., imprenditore di anni 45. L'uomo era accusato di avere truffato nel 2014 diversi soggetti, offrendo loro un posto di lavoro e facendosi così accreditare delle somme dovute per effettuare il viaggio per sostenere il colloquio di lavoro.

L'uomo difeso dall'avvocato Luigi Troja ha invece sostenuto di "essere estraneo alla vicenda, che non vi era stato alcun raggiro per ottenere le somme dovute a titolo di spese di viaggio e che comunque non si è dimostrato con assoluta certezza che le somme versate siano finite a lui".

Una delle persone truffate si era costituita parte civile. Al termine dell'istruttoria il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a sei mesi di reclusione. Il giudice Antonio Genna, accogliendo invece le istanze difensive dell'avvocato Luigi Troja ha assolto l'agrigentino "perché il fatto non sussiste".