Imprenditore agricolo freddato il giorno di Pasquetta, due indagati per omicidio

Sembrano essere arrivate ad una svolta le indagini per l'omicidio di Carità Angelo, avvenuto il 2 aprile scorso, giorno di Pasquetta, a Licata. Ma la svolta potrebbe essere appena all'inizio.

Le approfondite indagini dei carabinieri di Licata hanno portato a individuare alcuni soggetti che sarebbero a conoscenza dei fatti che si sono conclusi con l'uccisione di Angelo Carità: imprenditore agricolo di 61 anni.

Nei giorni scorsi, in Procura ad Agrigento, sono stato tenuti degli interrogatori. Ed al termine di questi interrogatori il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Simona Faga, che coordinano l'inchiesta, hanno disposto l'iscrizione del registro degli indagati di due soggetti. L'accusa è: omicidio doloso in concorso e detenzione illecita di arma da fuoco.

Angelo Carità era stato condannato, all’inizio di febbraio del 2017, dalla Corte di Assise di Agrigento, all’ergastolo con isolamento diurno per un anno, per il delitto di Giovanni Brunetto. Carità su istanza dei difensori, gli avvocati Vincenza e Antonino Gaziano, era stato poi scarcerato per decorrenza dei termini.

Subito dopo l’omicidio di Carità, il procuratore aggiunto Salvatore Vella – che nel processo di primo grado a carico dello stesso Carità ha rappresentato l’accusa – pare che abbia rispolverato il fascicolo, veramente mai archiviato visto che alla fine dello scorso aprile sarebbe dovuto partire il procedimento d’appello, del delitto Brunetto. Il riserbo di investigatori e inquirenti, circa eventuali comparazioni fra i due omicidi, è rimasto, in tutti questi mesi, fitto. Anzi, fittissimo.