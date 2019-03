Imposta di soggiorno: niente "percentuale" per gli albergatori, gli uffici sono contrari

Tutto dovrà essere ovviamente ancora discusso in Consiglio comunale, ma il viatico non è dei migliori: gli uffici finanziari del Comune e il collegio dei revisori dei conti hanno infatti dato parere tecnico e contabile negativo alla proposta di destinare una percentuale di quanto incassato con l'imposta di soggiorno agli albergatori.

La proposta era stata avanzata dalla 5a commissione consiliare la quale, a sua volta, aveva ricevuto delle proposte di modifica dell'imposta proprio da parte degli albergatori, i quali lamentavano il costo sostenuto in termini di risorse umane per incassare, versare e rendicontare l'imposta al Comune. Così l'idea era che ad ogni struttura ricettiva venisse destinato il 10% delle somme introitate da utilizzare per il miglioramento dal punto di vista turistico della stessa o delle aree intorno ad essa, con piani di utilizzo, ad ogni modo, da determinare annualmente con una delibera di giunta da adottare entro e non oltre il 31 marzo. Oltre a questo i consiglieri proponevano di inserire esenzioni e agevolazioni (ad esempio per gli autisti dei gruppi organizzati ecc). Proposte bocciate quasi tutte in tronco dagli uffici che appunto contestano, soprattutto rispetto al versamento di un agio per gli albergatori stante che "non si tratta di un servizio ma solo di attività di meramente strumentali di cui sono onerate le stesse strutture”.

Le proposte di modifica all'imposta arriveranno adesso in Consiglio comunale per essere eventualmente valutate dai consiglieri comunali i quali, ovviamente, avrebbero il potere di votare comunque favorevolmente le stesse, anche con parere negativo degli uffici.