Imposta di soggiorno, la Consulta su abusivismo e fondi per San Calò

Abusivismo e controlli. Ma anche destinazione delle somme riscosse come imposta di soggiorno. Sono questi alcuni dei temi di cui ha discusso oggi, al Comune di Agrigento, la “Consulta per l’imposta di soggiorno”.

Affrontando il tema della destinazione delle somme riscosse come imposta di soggiorno nell’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 sono state individuate tre macro-aree di intervento: promozione, marketing della destinazione Agrigento, prodotti turistici ed eventi, nella misura del 64 per cento; infrastrutture, manutenzioni e servizi per il turismo, nella misura del 35 per cento e formazione turistica, nella misura dell’1 per cento.

La Consulta inoltre, avendo condiviso la grave situazione finanziaria del bilancio comunale e tenuto conto - rendono noto - del rischio effettivo di annullamento della festa di San Calogero a causa della mancata erogazione del contributo comunale, ha condiviso l’idea di sostenere direttamente con fondi della imposta di soggiorno (nella misura dell’1,4 per cento) la tradizionale festa di San Calogero. Altro tema suggerito dai componenti la commissione è stato quello relativo alla promozione della città di Agrigento che dovrà avvenire sempre con largo anticipo su tempi e date.