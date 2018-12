Sit-in degli impiegati comunali, in arrivo gli stipendi di dicembre

La Regione ha fatto il mandato di pagamento. Si trova, adesso, alla Ragioneria. Ci sono buone possibilità – secondo quanto ha annunciato ieri, a margine dell’incontro in Prefettura, Floriana Russo Introito: segretaria della Cisl Funzione pubblica – che gli stipendi di dicembre vengano pagati nei prossimi giorni. Dopo il sit-in degli impiegati comunali di Porto Empedocle, ieri mattina, nel piazzale antistante all’ingresso della Prefettura, le sigle sindacali confederali sono state ricevute dal prefetto Dario Caputo.

“Il prefetto si è impegnato ad informarsi immediatamente con il dirigente regionale della Funzione pubblica – ha spiegato, dopo il vertice, Floriana Russo Introito - . Con il precedente prefetto, dopo il dissesto finanziario del Comune di Porto Empedocle, la Prefettura aveva preso un impegno: accantonare il 70 per cento circa delle somme introita dall’ente, a vario titolo, per il pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali. Il nuovo prefetto non ne era a conoscenza – ha continuato la segretaria della Cisl Funzione pubblica - . Il Comune è in dissesto finanziario, ci è stato ricordato, e dunque la Prefettura ogni qualvolta si presenta una emergenza si mobilita per risolvere la questione. Anche per il pagamento degli stipendi si sta dunque interessando per risolvere il problema”.

Di fatto, gli impiegati del Municipio empedoclino reclamano il pagamento degli stipendi di ottobre, novembre, dicembre e la tredicesima mensilità. Con i fondi che arriveranno dalla Regione non si potrà pagare tutto, ma soltanto la mensilità di dicembre. Mensilmente per gli impiegati – per pagare i loro stipendi – servono infatti circa 300 mila euro.