Impiegati senza stipendio, è il giorno del sit-in in Prefettura

Gli impiegati comunali di Porto Empedocle, senza stipendio dallo scorso ottobre, oggi saranno in sit-in davanti la Prefettura di Agrigento. Nei giorni scorsi avevano anche – in maniera silenziosa – occupato gli uffici Finanziari del Municipio. Vedendo addensarsi sempre più nubi nere all’orizzonte hanno, poi, deciso di scendere in campo platealmente: con un sit-in davanti la Prefettura appunto.

Non hanno ricevuto gli stipendi di ottobre e novembre e, per tutti loro, si prospetta un Natale “nero” senza la possibilità di ottenere neanche lo stipendio di dicembre, né la tredicesima. Accanto a loro anche la Cisl Funzione pubblica, con la segreteria Floriana Russo Introito.

“Aspettiamo 388 mila euro dalla Regione – ha spiegato il sindaco Ida Carmina che continua a provare a far quadrare i conti - . Serviranno a pagare gli stipendi di dicembre. Speriamo nella restituzione della trimestralità anticipata ai precari e poi pensiamo ai fondi che incasseremo con l’Imu”. L’idea, forse meglio la speranza del sindaco di Porto Empedocle, è di riuscire a pagare nei prossimi giorni lo stipendio di dicembre e la tredicesima. “Tornerò alla Regione, e lo farò indossando la fascia tricolore, perché non è giusto che a Catania – ha spiegato – che non ha nemmeno dichiarato il dissesto vengano dati 8 milioni di euro e a Porto Empedocle niente. Qui sono in discussione i diritti costituzionalmente garantiti e i diritti sono uguali per tutti”.