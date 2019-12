Furto in una tabaccheria a Ribera, malviventi portano via soldi e sigarette: ecco le immagini

Mercoledì scorso, due ladri si erano introdotti in una tabaccheria di Ribera, portandosi via 25 stecche di sigarette e 3.000 euro in contanti.

Rapina che però è stata mmortalata dall’occhio elettronico delle telecamere a circuito chiuso. Poche ore dopo, i carabinieri della locale tenenza, unitamente a quelli della compagnia di Sciacca e dei militari di Palermo, sono riusciti ad arrestare i due che a bordo di un autobus, erano diretti nella città capoluogo di Regione. L'intera refurtiva è stata restituito al tabaccaio.