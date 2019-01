Pista di pattinaggio di San Leone, l'Aics rinuncia a recuperare la struttura

Non ha le risorse né per fare i lavori né per progettare gli interventi previsti per l'adeguamento dell'impianto, l'Aics "molla" la pista di pattinaggio di San Leone. Lo scorso 28 gennaio il responsbaile provinciale ha protocollato al Comune un atto di “rinuncia ed immediata sospensione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della pista di pattinaggio del lungomare ‘Falcone e Borsellino’” iniziati il 30 giugno 2018 scorso, pochi mesi dopo che l'impianto - l'unico in città - era stato chiuso da Comune in seguito a una segnalazione della Capitaneria di Porto perché ritenuto troppo pericoloso.

L’associazione, inoltre, ha precisato, che non solo non ha trovato i fondi necessari, ma nemmeno “nessuna collaborazione dalle altre squadre di pattinaggio”, rendendo “oggi superiori alla possibilità economiche dello scrivente” ogni intervento.

Della vicenda si è occupata nei giorni scorsi la 5a commissione consiliare, la quale ha effettuato un sopralluogo all'impianto insieme al responsabile Aics e al dirigente del settore Patrimonio, riscontrando ad oggi l'assenza dei requisiti di sicurezza della struttura. La commissione, presieduta da Pasquale Spataro, invita quindi all'individuazione di nuovi soggetti privati eventualmente interessati a rimettere in funzione l'impianto, che è altrimenti destinato all'abbandono.