Un impianto di compostaggio a Ravanusa, arriva l'ok dalla Regione

Un centro di compostaggio a Ravanusa, l’ok è arrivando: adesso più che mai si attendono i fondi. Il documento è pronto ed in tempi brevi sarà approvato dalla Regione.

L’impianto di compostaggio , secondo quanto fa sapere il Giornale di Sicilia, si realizzerebbe nell’area industriale di Ravanusa. Nella stessa zona, qualche tempo fa, i rifiuti erano abbandonati al loro destino, oggi qualcosa potrebbe cambiare.

Quel posto potrebbe puntare alla raccolta differenziata che, su base regionale è giunta al 32 per cento ed è aumentata di 10 punti. 'iter per realizzare questi impianti prevede dei passaggi a tutela dei territori e sconta i ritardi del passato, ma oggi l'attenzione e la priorità è data al recupero di materia perchè questi impianti sono fondamentali per il buon andamento della differenziata. Non dovrebbero esserci intoppi particolari, la delibera sblocca fondi è ha già avuto i primi pareri positivi.