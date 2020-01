Impianti inutilizzati, si punta all’affidamento di nuove strutture sportive

Il Comune di Agrigento continua il suo percorso di esternalizzazione degli impianti sportivi oggi inutilizzati o sottoutilizzati. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha dato incarico ad un funzionario di provvedere a realizzare tutti i passaggi formali che serviranno per poter affidare a privati, dietro il pagamento di un canone, del campo di pallacanestro e il campo di bocce del Parco del Mediterraneo a Villaseta e l’impianto polivalente scoperto di via de Gasperi che comprende un campo scoperto polivalente un campo da tennis.

Tutte le strutture, dice il Comune, “rientrano tra i beni di proprietà destinati ad un pubblico servizio e, perciò, assoggettati al regime dei beni patrimoniali che non possono essere sottratti alla loro vocazione naturale e alla loro destinazione, per cui tale bene è impiagato in favore della collettività per un’attività di interesse generale” ma al contempo non risultano essere di “rilevanza cittadina”, ma piuttosto sono nella categoria degli impianti “minori”.