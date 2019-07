Savarino: "Tre nuovi impianti per rifiuti in arrivo, ma bisogna avere pazienza"

Futuro dell'impiantistica per il trattamento e conferimento dei rifiuti, Savarino chiede "pazienza" ma garantisce: la provincia avrà nuove strutture.

Il deputato regionale, presidente della commissione Ambiente e Territorio, infatti, se da un invita tutti ad "evitare inutili allarmismi", ribadendo che "la provincia di Agrigento avrà almeno 3 impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti", dall'altro precisa che "bisogna avere la pazienza di aspettare i tempi tecnici: se solo ci fossero state attenzioni e proteste negli ultimi dieci anni, probabilmente oggi non verseremmo in una situazione così tragica".

Ad ogni modo, martedì in IV Commissione all'Ars sono stati convocati la Srr di Agrigento, i vertici della discarica di Gela, l'assessore Pierobon ed il direttore Cocina, "per non perdere altro tempo prezioso e risolvere i problemi e i ritardi che qualcuno, non a caso, solo oggi pone".