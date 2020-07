Emergenza sbarchi: Carmina: "Governo assente, Zingaretti chiami il ministro della Difesa e faccia usare l'esercito"

Quarantena conclusa per i migranti sbarcati oggi dalla Moby Zazà e dal molo di Porto Empedocle, il primo cittadino Ida Carmina, torna a chiedere aiuto ai palazzi romani.

“Ha sentito qualcuno da Governo”? è stata la domanda posta da AgrigentoNotizie.

Secca la replica del sindaco. “Ancora no, è da tempo che cerco di mettermi in contatto con il ministro Lamorgese ma non c’è stato verso. Ho chiamato pure il presidente Conte, l’unico che si è fatto vivo è Luigi Di Maio che si è detto disponibile a darci una mano” .

Ancora da chiarire comunque, i termini della disponibilità offerta dal ministro degli Esteri Di Maio al sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina.

“Lui è stato in Libia – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il primo cittadino empedoclino – e sappiamo che un gran numero di persone provenienti dalla Libia potrebbero diffondere il contagio”.

L'Ocean Viking è davanti Porto Empedocle: trasbordo dopo l'esito dei tamponi Covid-19

„ L'Ocean Viking è davanti Porto Empedocle: trasbordo dopo l'esito dei tamponi Covid-19 “



Fiduciosa nell’operato della Farnesina, il sindaco di Vigata invece lancia un appello indirizzato ai ministeri della Difesa e dell’Interno con una frecciatina politica per il leader dei democratici Luca Zingaretti.

Dopo Sea Watch e Ocean Viking esplode la rabbia, Carmina: "La Moby Zazà vada a Pozzallo"

„ Dopo Sea Watch e Ocean Viking esplode la rabbia, Carmina: "La Moby Zazà vada a Pozzallo" “



“Chiami il suo ministro e gli dica di mettere a disposizione l’esercito che noi paghiamo e che è in tempo di pace che non sta facendo guerre e che renda – aggiunge il sindaco di Porto Empedocle – questi stipendi utili a evitare pericoli alla popolazione”.