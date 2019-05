La "Sea watch" si avvicina a Lampedusa, il comandante: "Porto sicuro per 65 persone"

Le "Sea Watch 3", con a bordo 65 immigrati soccorsi in acque libiche lo scorso mercoledì, è a 15 miglia da Lampedusa: al di fuori, dunque, almeno per il momento, delle acque territoriali italiane. Chiedevano e chiedono un "porto sicuro" dove far sbarcare i migranti. "Una motovedetta libica, con fare minaccioso, ci ha detto di allontanarci, non eravamo i benvenuti" - ha raccontato all'Ansa il comandante Arturo Centore - . "Siamo quindi stati allontanati. Mi sono diretto verso Nord anche perchè le condizioni meteo sono state e sono cattive". La Ong tedesca avrebbe chiesto "un porto sicuro" all'Olanda, Stato di bandiera della nave, all'Italia e a Malta. "Nessuno ci ha fornito supporto o indicazioni. Ancora una volta, siamo soli".

"Erano prima in acque libiche e poi in acque maltesi, ma mettendo a rischio la vita degli immigrati a bordo vogliono a tutti i costi arrivare in Italia. Questi non sono soccorritori ma scafisti e come tali verranno trattati. Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono chiusi". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini - .

"Siamo a 15 miglia da Lampedusa, a bordo abbiamo 65 persone, alcune disidratate, e alcuni bambini piccoli. Le condizioni meteo sono cattive" - ha detto, sempre all'Ansa - il comandante della "Sea Watch 3", Arturo Centore - . A bordo ci sono anche 22 uomini dell'equipaggio tra cui 4 medici.

A seguire, seppur a distanza quanto sta avvenendo al di fuori delle acque territoriali italine, ci sono anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Alessandra Russo che da ieri sera, per il caso "Mare Jonio", sono a Lampedusa.