"Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", confermate condanne per coppia tunisina

Confermata in appello pena di sei anni e otto mesi per Sarra Khaterchi, 33 anni, ridotta da 6 a 4 anni per il marito Akrem Toumi, 41 anni. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia in edicola oggi.

La coppia, entrambi tunisini, sono stati arrestati a Menfi in quanto accusati di far parte di un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un'accusa che venne già riformata in primo grado, ma che li portò comunque ad una condanna di oltre sei anni. Coinvolti insieme a loro anche due menfitani, uno dei quali venne assolto, mentre l'altro ha patteggiato. L'organizzazione, secondo l'accusa, consentiva l'arrivo sulle coste siciliane di alcuni barconi di immigrati attraverso un sistema collaudato di barche a motore.