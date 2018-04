"Tratta di esseri umani", definitive le condanne per 5 eritrei

La sentenza è diventata definitiva. Inflitti 6 anni di reclusione e 60 mila euro di multa a Tesfahiweit Woldu di 28 anni, 6 anni e mezzo e 68 mila euro di multa per Samuel Weldemicael di 30 anni; 5 anni e 62 mila euro di multa per Mohammed Salih di 28 anni; un anno e 4 mesi e 2 mila euro di multa per Matywos Melles di 51 anni, 3 anni e 6 mesi e 20 mila euro di multa a Nuredin Atta Wehabrehi di 34 anni. Confermata, dunque, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, la sentenza emessa lo scorso anno dalla Corte d'appello di Palermo.

L'inchiesta è quella portata avanti, dopo il naufragio del 3 ottobre del 2013 nelle acque antistanti a Lampedusa, dalla Direzione distrettuale antimafia e dalla Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Inchiesta denominata "Glauco". I cinque eritrei sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato un'associazione finalizzata all'immigrazione clandestina.