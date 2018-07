Agrigento raccoglie l'appello di don Ciotti, appuntamento sabato al Municipio

Anche Agrigento aderisce all’appello lanciato qualche giorno fa da don Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera e Gruppo Abele insieme a Francesco Viviano, giornalista, Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci, Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente e Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI per "fermare l'emorragia di umanità e promuovere un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà".

Appuntamento Sabato 7 Luglio ore 18.00 a Piazza Municipio, rigorosamente in #MAGLIETTAROSSA. In allegato nota stampa e materiali di comunicazione.



Per #MAGLIETTAROSSA Agrigento

Carmela Pistone

Libera ad Agrigento

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie