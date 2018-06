Ha disarmato dei malviventi, il racconto del 24enne gambiano: "Lo rifarei ancora"

Ha 24 anni, è in Italia dal 2014 e si chiama “Buba”. E' passato agli onori di cronaca per avere disarmato dei giovani rapinatori a Porto Empedocle. A volere incontrare il giovane del Gambia, il questore Maurizio Auriemma. Una stretta di mano e una foto ricordo anche con il vice questore, dirigente del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle, Cesare Castelli.

“Sono passato da quel tabacchino per giocare dei numeri al Lotto – ha raccontato il giovane ad AgrigentoNotizie - . Poi, da fuori, ho sentito delle urla ed ho visto dei ragazzi fuggire. Ho capito subito che quelli erano dei rapinatori, uno di loro portava con sé il registratore di cassa. Non ci ho pensato un attimo e sono intervenuto, tenendo per il braccio uno dei due fuggitivi. Ho agito d’istinto. Se rifarei quello che ho fatto? Sì certo”.

"Buba" lavora in un ristorante dell’Agrigentino e ha due passioni: la Juventus e la Francia. “Mi dicono di lui che è un ottimo attaccante, potrebbe farci comodo – dice sorridendo Maurizio Auriemma - . E’ un bravo ragazzo, è stato coraggioso. Voglio fare anche i complimenti a tutti i poliziotti che hanno preso parte all’operazione, i miei uomini sono stati molto bravi”. "Buba", senza rendersene conto, si è trasformato in un piccolo eroe. Lui, sguardo timido, ha ringraziato tutti per i complimenti. “Spero di non averti fatto perdere tanto tempo con il lavoro" – ha detto il questore Auriemma - .

La rapina è stata compiuta in una tabaccheria di via Crispi. Sono intervenuti e hanno realizzato il triplo arresto di minorenni i poliziotti della Squadra Mobile, quelli del commissariato "Frontiera" e quelli della sezione "Volanti". I tre minori - hanno dai 15 ai 17 anni - sono empedoclini e sono stati portati al carcere "Malaspina".