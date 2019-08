Bagno di folla per IlluminiAmo la città: che magia Girgenti di notte

Bagno di folla ieri sera per “IlluminiAmo” Girgenti, il progetto che serve a far conoscere le parti più belle della città e che continua a riscuotere successi. Centinaia di persone hanno voluto esserci, occhi puntati sulle bellezze del centro storico e non solo.

“Ai confini di Terravecchia”, questo il nome dell’evento voluto e organizzato dal gruppo “Agrigento 2030”. Il centro storico illuminato dalle torce dei turisti ma anche semplici agrigentini, il cuore pulsante della città che ha tanto bisogno di attenzione e sicurezza. Agrigento ha risposto presente, da piazza Sinatra fino ad arrivare ai ruderi del cantiere “Terravecchia”.

Una marcia spontanea che ha conquistato tutti. L’evento ha raccolto centinaia di consensi, l’appuntamento con la cultura è stato assai gradito. “IlluminiAmo” Agrigento è pronto a ripetere l’evento, cercando nuove bellezze da visitare.

Ph Marcello Mira