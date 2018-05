Illuminazione pubblica, ne è sprovvisto quasi un agrigentino ogni dieci

Ad Agrigento oltre 5.200 residenti non hanno illuminazione pubblica. Il dato è emerso durante il question time dei giorni scorsi. A chiedere l'elenco delle vie e il numero di abitanti che vi risiedono è stata la consigliera indipendente Nuccia Palermo. Si tratta, a conti fatti, di quasi una persona ogni dieci abitanti, prova che c'è in città da risolvere una questione molto complessa e, soprattutto, risalente negli anni.

Si tratta infatti di aree dove si è costruito, ottenendo concessioni o successive sanatorie e quindi in entrambi i casi pagando gli oneri necessari, ma dove gli stessi non sono stati reinvestiti ma spesso sono serviti a coprire i buchi della spesa corrente dell'ente. Così alla fine niente illuminazione pubblica ma, spesso, nemmeno strade, marciapiedi, parcheggi, aree di verde pubblico. Una grande ferita in una città cresciuta urbanisticamente in modo totalmente incontrollato che adesso sarà complesso andare a ricucire, stante che servirebbero importi nell'ordine di diversi milioni di euro.

“Questa amministrazione - ha spiegato l'assessore Battaglia – sta cercando eventuali fondi per risolvere il problema del servizio di pubblica illuminazione in queste aree. Siamo assolutamente solidali con la popolazione che abita lì, tant'è che ascoltiamo tutti e abbiamo cercato di vedere quali sono tutte le varie problematiche del territorio”.