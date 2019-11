Città sempre più spesso al buio, Comune chiederà l'intervento della Prefettura

Quartieri sempre più spesso al buio e sempre più a lungo, a Porto Empedocle l'illuminazione pubblica ormai è una vera e propria emergenza.

Le segnalazioni da parte dei cittadini sono ormai numerosissime e arrivano da tutte le zone della città, dal centro alle periferie e dipendono tutte dalla cttiva condizione della rete elettrica, che è abbastanza vecchia e da tempo attende interventi di manutenzione.

Così il Comune ha avviato una interlocuzione con la Enel Sole che si occupa della manutenzione e del pronto intervento per migliorare l'attività di verifica sulle chiamate e per valutare qualche ipotesi che consenta di superare lo stato attuale. Il Municipio sarebbe anche pronto a contattare la Prefettura per chiedere un intervento stante le potenziali ripercussioni sulla sicurezza pubblica connesse alla mancanza di illuminazione.