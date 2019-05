Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Torna la luce in alcune importanti zone di Naro. Da ieri sera sono stati riaccesi gli impianti illuminanti in contrada Donna Ligara, (ingresso sud di Naro) nei pressi del cimitero e quelli di Via Salita (ingresso nord di Naro) proprio sotto il Duomo. Da diversi mesi le due zone erano rimaste al buio per lavori, da ieri sera i due ingressi alla città sono nuovamente illuminati.

“Dopo una riunione con l’azienda che si è occupata dei lavori di sostituzione dei vecchi impianti - commenta il sindaco -, finalmente da ieri sera i due ingressi alla città che erano al buio sono tornati alla luce. A breve in altre zone di periferia della città e in alcuni parchi, che al momento sono al buio, verrà ripristinato il servizio. Piccoli passi per rendere Naro più accogliente e più vivibile".