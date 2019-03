Tutti pazzi per "Il Volo", i tre tenori in giro per il centro città

E’ stata una domenica tutta agrigentina per “Il Volo”. Dopo il bagno di folla degli Instore, i tre tenori hanno scelto di trascorrere qualche ora di tranquillità tra San Leone e la via Atenea.

Se Piero Barone in città è di casa, la storia cambia per Ignazio e Gianluca. I tre artisti in prima serata hanno cenato in un noto ristorante a sud della città, per poi spostarsi in centro.

Gli artisti, di certo, non sono passati inosservati. In tanti, hanno chiesto una foto ricordo ed un autografo. “Il Volo”, che è già stato in concerto ad Agrigento, è reduce dall’esperienza sanremese. I tre tenori hanno portato a casa un terzo posto.