Il Volo canta per il Papa, Barone: "Credete sempre nei sogni"

Il Volo ha cantato per Papa Francesco. I tre giovani tenori hanno viaggiato per raggiungere l’altra parte del mondo, Panama. In occasione della “Giornata mondiale della Gioventù”, i giovani artisti hanno cantato davanti a 700mila persone. Il trio, capitanato dal narese Piero Barone, ha omaggiato il santo Padre con dei brani speciali. “Se c’è l’avessero detto anni fa non ci avremmo creduto”. E’ questo il commento a caldo fatto da Piero Barone. “Non smettete di credere nei vostri sogni”. Questa la frase postata sui social dal tenore di Naro.

Un appuntamento illustre per il trio, prossimo ad essere tra i protagonisti di Sanremo edizione 2019. Infatti, i tre cantanti, saranno impegnati sul palco dell’Ariston con il brano “Musica che resta”. La canzone è stata scritta da Gianna Nannini, Emilio Munda, Piero Romitelli e Antonello Carozza, anticipa il nuovo lavoro “Musica”, che uscirà il 22 febbraio.