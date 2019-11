In diecimila al Duomo per Il Volo, il narese Barone: "Grazie Milano"

In diecimila a Milano per Il Volo. I tre giovani talenti, in queste settimane, stanno festeggiando i dieci anni di carriera. Piazza Duomo ha applaudito anche il tenore narese, Piero Barone. Il cantante, che fa parte del trio di artisti, è stato acclamato dai suoi fans.

Dischi alla mano, striscioni e tanto altro: gli artisti sono stati accolti come dei veri divi. Piero, Ignazio e Gianluca, hanno cantato per i diecimila presenti al Duomo. “Grazie Milano”, questo il commento del narese, Barone. Proprio Barone è stato tra i più acclamati del gruppo, diverse le persone che non hanno voluto mancare all’appuntamento.

“E’ bello essere qui – ha detto ai microfoni della Rai – piacere alla gente di ogni età è un orgoglio”. E’ la seconda volta che Piero Barone si affaccia a piazza Duomo, l’ultima volta proprio dieci anni fa.