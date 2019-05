A "Ballando con le stelle", tre ballerini d'eccezione: ecco Barone con Il Volo

Esibizione fuori dalle righe, per il trio de Il Volo. I tre tenori sono stati ospiti di “Ballando con le stelle”. Il programma cult di Rai 1 ha visto, tra gli altri, ballare anche il narese, Piero Barone.

Sulle note del brano “Musica che resta”, i tre artisti hanno danzato con delle ballerine professioniste. Niente microfoni per una sera, ma soltanto passi di danza. Sul palco di Rai 1 i tre hanno ben figurato, portando a casa applausi.

Tre ballerini d’eccezione che hanno saputo destreggiarsi con il sorriso sulle labbra. I tre tenori giorno 13 maggio, daranno via al loro tour. Tappa siciliana per Piero Barone, che torna a Taormina. Nulla da fare con Agrigento, la città non rientra nelle tappe del “Musica tour”.