Il vice presidente del Cua: "L'università non chiuderà"

L'università di Agrigento non chiuderà. Parola del vice presidente del consiglio d'amministrazione del Cua, il consorzio universitario agrigentino, Giovanni Di Maida. "Se l'università di Palermo ha deciso di disimpegnarsi dal polo di Agrigento è una scelta di cui prendiamo atto - dichiara Di Maida - . Del resto è da tempo che assistiamo a questa scena. Sono state chiuse facoltà importanti e si pensa ad accentrare a Palermo altri corsi. Con Palermo c'è un contenzioso che va avanti da tempo e loro hanno fatto le scelte che hanno ritenuto opportune".

E' in cantiere la stipula di un protocollo d'intesa con una università statale della Romania per l'avvio, ad Agrigento, di altri corsi di laurea. Nessun passo avanti invece per la Kore di Enna che inizialmente sembra essere intenzionata alla città dei Templi. "Il problema del consorzio universitario di Agrigento è stata la mancanza di liquidità. Il Cua non ha debiti, ma crediti da esigere - spiega Di Maida - . E' stato chiesto, ad esempio, al Libero consorzio comunale di versare la quota del 2016. Ne è nato un contenzioso che si trascinerà per arri per recuperare 650 mila euro".