Il Tribunale amministrativo ha deciso: riconteggio delle tessere nella VI sezione

Elezioni comunali a Cattolica Eraclea, il Tribunale amministrativo regionale accoglie ricorso di un cittadino e dispone una verifica in contraddittorio di una parte delle schede votate.

In particolare l'attenzione dell'attività di verifica si concentrerà sulla 6a sezione, sulla quale la lista “Cattolica Eraclea nel Cuore”, che sosteneva la candidatura di Giuseppe Giuffrida, aveva già posto i riflettori un anno fa, contestando l'assenza di una scheda tra quelle vidimate e tra quelle annullate.

Così il Tar, “ritenuto di dover disporre ulteriore verificazione in contraddittorio con le parti volta ad accertare il numero di schede contenute nel plico delle schede utilizzate per la votazione, relativamente alla sezione 6” ha incaricato la Prefettura di disporre, entro trenta giorni, l'acquisizione del plico contenente le schede utilizzate. Avrà poi dieci giorni per il completamento delle operazioni di verifica.