"Il sogno di Gabriel", il bimbo volerà in America: l'intervento nei giorni di febbraio

Importanti novità sul piccolo Gabriel, il bambino di quattro anni riberese che è affetto da una rara malattia. Ribera, ma non solo, si è mobilitata per raccogliere più soldi possibili. Gabriel ha bisogno di cure specifiche, perché affetto dalla sindrome di “Arnold Chiari 1”. L’obiettivo è raggiungere quota 150mila euro, soldi utili per un complicato intervento in un ospedale di New York.

La famiglia ha annunciato che il piccolo verrà ricoverato all’ospedale Meyer nel reparto di Urologia pediatrica. Gabriel dovrà subire un intervento.

Il piccino dovrà, poi, recarsi in America per una seconda operazione. Negli Stati Uniti Gabriel verrà sottoposto ad un intervento del midollo ancorato occulto. Il bimbo riberese si recherà in America nel mese di febbraio.