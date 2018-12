L'albero di Natale addobbato dai piccini: è festa anche a Villaseta

E’ un Natale che verrà ricordato, soprattutto per i residenti del quartiere di Villaseta. A prendersi cura della zona sono stati i Volontari di strade. In occasione delle festività dell’Immacolata, sono stati coinvolti grandi e piccoli per addobbare un grande albero di Natale. Sorrisi, goliardia e felicità spontanea per un’iniziativa che ha assunto il sapore di grande evento.

Tutti sotto l’albero tra desideri e nuove consapevolezze, perché Villaseta si è vestita a festa. “E’ l’albero di Natale più bello del mondo. Perché? E’ stato allestito da dei bambini”. Queste le parole di Alfonso Cartannilica, tra i tanti promotori dell’iniziativa. Il grande abete fa da ombra a dei piccoli doni simbolici, perché quest’anno il Natale più giusto fa tappa in quel di Villaseta.

Il programma degli eventi è assai ricco, martedì 11 dicembre, dalle 9,30, via con la novena di natale, animata dal noto cantastorie Nenè Sciortino. Sempre martedì 11, in contemporanea, i volontari dell’associazione daranno vita ad un presepe Vivente, con la partecipazione degli alunni della scuola “Quasimodo”. Prevista anche la distribuzione di dolcetti, mentre una Unità Mobile dell’Asp di Agrigento sosterrà all’interno di piazza del Centro Commerciale con un proprio stand di “Educazione alla Salute”. Stand espositivi saranno allestiti anche dalla polizia di Stato, vigili del fuoco, federconsumatori e Confartigianato. Saranno presenti anche le ambulanze dell’associazione di Protezione civile di Agrigento, con in testa il presidente Sandro Bennici. Prevista anche la presenza del cardiologo Giovanni Vaccaro che effettuerà gratuiti esami e controlli alle persone che ne faranno richiesta.