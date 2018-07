Il mondo della notte non dimentica Marco Ferrera, mani al cielo per lui

La movida non dimentica Marco Ferrera, 37enne morto nel giorno del suo compleanno. Ieri, in un noto locale della città, gli organizzatori hanno voluto tributare proprio Marco Ferrera. Un messaggio iniziale dedicato al capitano dell’Empedoclina.

Il 37enne nella notte di sabato è rimasto vittima di un’incidente stradale. Il popolo della notte non ha voluto dimenticare Marco, per questo ieri mani al cielo per l’empedoclino.