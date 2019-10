Il "giallo" del trimarano scomparso: è a Lampedusa o in Olanda?

E' ancora a Lampedusa? O in Olanda? Si fa sempre più ingarbugliato il "giallo" del trimarano da regata "Ad Maiora": imbarcazione, con tre scafi, che era impegnata nella "Middle Sea Race" e che è scomparsa dopo essere stata lasciato alla deriva dall'equipaggio che è salito su una motovedetta della Capitaneria di porto in seguito ad un'avaria che faceva imbarcare acqua dallo scafo sinistro. Stando a quanto riporta l'Adnkronos, oggi è stato rilevato un segnale dall'Ais, Automatic identification system, che il proprietario e skipper della barca, Bruno Cardile, aveva spento prima di lasciare il trimarano. Il segnale sarebbe stato rilevato in Olanda e la georeferenziazione indica la sede di un negozio di articoli nautici. Ma un'altra applicazione - di quelle che vengono usate per rilevare il punto nave - dà la barca ancora a Lampedusa.

L'ipotesi sempre più probabile è quella di un ritrovamento in mare da parte di un equipaggio peschereccio o forse, visto il punto d'arrivo di parte dell'attrezzatura, di cargo mercantile. La rotta tra Suez e Rotterdam è tra le più frequentate del mondo: la zona chiamata Europoort, che comprende Rotterdam e le le aree confinanti, è il porto commerciale più grande del pianeta per scambi commerciali. Il segnale Ais è trasmesso da un apparecchio

smontabile ed è dunque altamente probabile che si riferisca all'oggetto, e non all'intera imbarcazione; il che avvalorerebbe l'ipotesi di un ritrovamento e conseguente smembramento delle parti di pregio asportabili della barca.

Ipotesi confermate da Cardile, sentito dall'Adnkronos mentre sta per effettuare una nuova ricognizione aerea partendo da Malta. "Nel mio equipaggio c'è un olandese, che mi ha aiutato a chiedere alle autorità locali notizie su questo segnale, localizzato a IJmuiden (città portuale poco sopra Rotterdam, ndr). A loro non risulta, e addirittura lo segnalano ancora a Lampedusa. Ho chiesto alle autorità di Lampedusa ma niente. Può darsi che sia stata rilevata una posizione vecchia".

La ricerca del trimarano, assicura Cardile, prosegue. "Se la meteo non ci rovina i piani, e se abbiamo un po' di fortuna, siamo certi di ritrovarla: è grande, è rossa quindi molto visibile e non può affondare".