Il corteo di solidarietà, Ida Carmina parla in piazza: "Difficile amministrare così"

Porto Empedocle ha marciato a favore di Ida Carmina. Il primo cittadino, ha subito non troppi pochi giorni fa, una intimidazione. “Non conosco il peso ed il valore di questo gesto – ha detto il sindaco di Porto Empedocle.

Ida Carmina ha parlato senza mezzi termini, lei ed il suo staff hanno sorretto uno striscione: “Movimento agende rosse”. Palcoscenico del corteo, è stata la via Roma.

“Se qualcuno sceglie di farti di male lo fa. Noi sindaci siamo messi ad amministrare senza strumenti e senza risorse. Attualmente – ha sottolineato Ida Carmina - la popolazione ha bisogno di risposte e noi non riusciamo a dargliele. Abbiamo le mani legate, il debito pubblico non si diminuisce tagliando i fondi ai Comuni, non si fa così”.