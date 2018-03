Il Consiglio ha detto "sì": saranno più leggere le bollette "Tari"

Con 11 "sì", 7 "no" e un astenuto passa il piano Tari 2018. Il minimo indispensabile per fare passare il documento, dopo diverse ore di discussione che hanno consentito di approfondire una serie di criticità evidenziate dalle opposizioni, che hanno votato "no" o si sono astenute. Una seduta lunga e molto tesa, durante la quale il dibattito si è più volta concentrata sul tema della tenuta numerica della maggioranza, oggi non autosufficiente.

Soddisfatti, comunque, i consiglieri di "Agrigento Cambia" e "Agrigento Rinasce". "La tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte - spiegano - scaturisce da un costo complessivo dei costi fissi e variabili del servizio pari a circa 15.500.000 euro, che quest’anno prevede una significativa riduzione sia relativamente alla parte fissa, ridotta di più di 300.000 euro che alla parte variabile ridotta di più di 200.000 euro. Tali numeri consentiranno di poter procedere con emissioni di bollette meno care per i cittadini con diminuzioni quantificabili in valori compresi tra i tre ed i dieci punti percentuali - proseguono - a seconda della tipologia di utenze e del numero di componenti e rappresentano una importante e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto verificatosi negli anni scorsi. Tale risultato assume significato ancor più rilevante considerando che già dal prossimo anno, grazie al sistema di raccolta differenziata tanto auspicato negli anni scorsi e finalmente avviato dall’amministrazione comunale ormai da qualche mese, le tariffe subiranno ulteriori significative variazioni al ribasso. La musica è cambiata".

Unico emendamento approvato, e proposta da quasi tutti i consiglieri comunali, riguarda una riduzione applicabile ai nuclei familiari che hanno studenti universitari fuori-sede con meno di 24 anni e che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 9 mesi l’anno. Questi, da oggi, potranno usufruire di una riduzione nella parte variabile della tariffa Tari di circa 60 euro per ogni studente.